Calciomercato.it - Danilo spacca la Juventus: nuova bufera, c’entra anche Giuntoli

Leggi su Calciomercato.it

L’addio diallafa ancora discutere: esplode il caos sulle ultime dichiarazioni, coinvoltoil dtnel dibattitoIl fine settimana che sta iniziando dirà molto sul prossimo futuro della. Bianconeri chiamati al riscatto in campionato contro l’Empoli e molto attivi sul calciomercato, per le ultime mosse a caccia di rinforzi cruciali per la seconda parte della stagione. L’ambiente intanto è in subbuglio visto il momento molto delicato.la– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Gli ultimi risultati, tra Serie A e Champions, sono stati piuttosto deludenti, occorre una inversione di tendenza ma la gestione complessiva della squadra, dalle scelte di Thiago Motta all’operato di mercato di, non convince affatto.