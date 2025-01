Ilfattoquotidiano.it - Crisi STMicroelectronics, utili e azioni a picco, ora il taglio del 6% dell’organico. Pd: “Il governo intervenga”

Dopo la doccia fredda, quella gelata. Il produttore italo-francese di semiconduttorista valutando la possibilità di tagliare fino al 6% della sua forza lavoro,zzando prepensionamenti ed incentivi. La notizia, riportata da Bloomberg, segue le diffusione di dati di bilancio deludenti che, giovedì, hanno causato un calo del titolo del 9% (- 47% nell’ultimo anno). Il primosta di Stm è una holding olandese che ha in mano il 27,5%. Questa holding è però controllata al 50% dal ministero dell’Economia italiano e per l’altra metà dallo stato francese.I tagli di posti di lavoro in discussione, potrebbero essere annunciati già in febbraio e potrebbero essere tra i 2.000 e i 3.000 lavoratori nelle attività sia in Italia che in Francia. Il 2024 è risultato essere uno degli anni peggiori degli ultimi decenni per il settore dei microprocessori a causa del calo della domanda del settore auto e dall’industria.