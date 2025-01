Zonawrestling.net - CM Punk: “Se fossi un commentatore mi licenzierebbero in 90 minuti”

CMè, senza ombra di dubbio, uno dei lottatori più amati all’interno della WWE. Sappiamo che possiede buone abilità nel ring, grazie ad un ampio repertorio di tecniche che lo avvantaggia. Il Best in The World possiede anche delle grandi capacità al microfono, che negli anni gli hanno permesso di fare parte del team di commento della WWE e non solo. Durante una puntata del Pat McAfee Show, McAfee ha ipotizzato che, se dovesse allontanarsi temporaneamente dal tavolo di commento,potrebbe prendere il suo posto. Il Best in The World, tuttavia, ha subito respinto la proposta, affermando che verrebbe probabilmente licenziato nel giro di 90“Non di nuovo. Minel giro di novanta. È come quelle promozioni dove ti dicono: ‘Ti mandiamo negli uffici di New York perché hai creato troppi problemi qui a Los Angeles.