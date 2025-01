Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Brescia: le probabili formazioni

Gara spartiacque per le due squadre che devono quanto prima assicurarsi la salvezza., match valido per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025, si giocherà domenica 2 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono ancora a secco di vittoria da quando è iniziato l’anno, con gli ultimi tre punti che risalgono a dicembre con il 2-0 casalingo sul Cesena. Poi sono arrivati tre ko consecutivi che pongono la squadra di Calabro di poco sopra la zona play-out.Ennesimo ribaltone in casa dei lombardi che hanno esonerato Bisoli per richiamare Maran. La squadra infatti manca l’appuntamento con la vittoria da oltre due mesi, e la classifica inizia a preoccupare con il quindicesimo posto a quota 25, e appena tre lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.