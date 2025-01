Sololaroma.it - Bournemouth-Liverpool, il pronostico di Premier League: Salah marcatore e non solo

Le 48 ore valide per le coppe europee si sono concluse, dopo averci regalato gol e grande spettacolo. I riflettori passano ora sui principali campionati internazionali, che stanno entrando sempre di più nel loro vivo. Tra questi c’è senza dubbio la, arrivata alla sua 24° giornata. Tra le tante partite interessanti di questo turno della lega inglese, spicca quella che vedrà coinvolte due squadre in forma smagliante.Domani 1 febbraio, alle ore 16:00, ilaffronterà ilin quel del Vitality Stadium, con in palio 3 punti di fondamentale importanza. I padroni di casa sono reduci dal roboante 5-0 al Nottingham Forest e continuano a sognare in grande, con la qualificazione in Europa che è diventata un obiettivo concreto ed alla portata. Per gli ospiti, invece, l’idea è quella di allungare in cima alla classifica e riscattarsi dopo la sconfitta in Championsper 3-2 con il PSV.