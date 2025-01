Sololaroma.it - Bologna-Como, il Pronostico: fattori da non trascurare e GOL da certezza

Leggi su Sololaroma.it

Dopo il pareggio contro l’Empoli e la fine della sua avventura in Champions, ildi Vincenzo Italiano affronta ilin una sfida delicata per entrambe le squadre. I rossoblù vogliono continuare la corsa verso le coppe europee, mentre i lariani devono rispondere alle ultime due sconfitte per alimentare il sogno salvezza. La squadra di Fabregas ha dimostrato carattere contro Milan e Atalanta, e proverà a strappare punti anche al Dall’Ara.Probabili Formazioni di(4-2-3-1):Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Dominguez, Odgaard; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.(4-3-3):Butez; Engelhardt, Goldaniga, Dossena; Da Cunha, Perrone, Strefezza; Paz, Cutrone, Fadera. Allenatore: Cesc Fabregas.Ultime Novità:Castro ancora titolare nel ruolo di prima punta per il