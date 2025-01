Cinemaserietv.it - Bob Sinclar, nel video hot di Take It Easy On Me la verità sui suoi ritocchi

Bobnon si è rifatto gli zigomi e le labbra: quella quel dj e produttore discografico era una trovata marketing per lanciare ilclip del branoItOn Me, realizzato con Michael Ekow, lanciato da pochi minuti. Nelin questione, che potete vedere qui sopra,si lascia dolcemente torturare da una mistress vestita in latex, che alla fine gli strappa via le protesi agli zigomi, frutto di un sapiente make up prostetico, che aveva suscitato un forte dibattito tra ifan. Insomma, Bob ci ha trollato.Bobsi fa strappare gli zigomi neldiiton MeNeldel nuovo singolo di, che è diretto da Jonathan Kluger, il dj è alle prese con una dominatrice mascherata che lo spoglia finché non resta in jockstrap, e gli fa assaggiare il suo frustino e le sue unghie affilate.