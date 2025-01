Juventusnews24.com - Arthur Girona, il club spagnolo supera il Santos nella corsa per il bianconero! Ecco cosa sta convincendo la Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il centrocampista dellasi avvicina al: il motivo dietro al sorpasso ai danni delCambia il futuro del centrocampista della. Nelle ultime ore si è aggiunto alladelanche ilche lo vorrebbe portare in Spagna in prestito. Come riportato da Fabrizio Romano, ilè in vantaggio rispetto al.Il motivo? Offre una maggiore copertura salariale in caso di prestito del centrocampista brasiliano. Prossime ore, molto probabilmente, decisive.Leggi suntusnews24.com