Anteprima24.it - Aggredisce la Polizia davanti la Prefettura: arrestato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiper oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, inottemperanza alla misura di prevenzione del F.V.O. dalla città di Avellino, vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni e delle Forze Armate.Nel pomeriggio di ieri 30 gennaio personale della D.I.G.O.S. ha tratto in arresto un cittadino tunisino per i reati di oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, inottemperanza alla misura di prevenzione del F.V.O. dalla città di Avellino, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle Forze Armate.Il predetto giovane nordafricano era stato sorpreso da alcuni passanti ad urinare sulle mura delladando in escandescenza al richiamo ricevuto dai passanti. Pertanto interveniva prontamente sul posto personale della D.