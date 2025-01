Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, tira aria di divorzio in estate: tre top club sulle tracce del serbo, spunta anche un maxi scambio

di RedazionentusNews24di: tre topdel centravantiunin vista della prossimaIl Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a parlare di Dusan, ieri titolare nel match di Champions League contro il Benfica ma di fatto un separato in casa. Ilnon chiederà la cessione al mercatoma ci sono tre piste pronte a scaldarsi, più per l'che per l'immediato presente.Dusan può interessare in Premier League a Liverpool e Arsenal, mentre non è da escludere possa riaprirsi la pista Paris Saint-Germain con un clamorosodi attaccanti che coinvolgerebbe Kolo Muani.