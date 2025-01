Puntomagazine.it - UNICEF/Repubblica Democratica del Congo: sfollati 282.000 bambini nella parte orientale per l’aumento dei combattimenti e delle violenze

Rapido deterioramento della situazione umanitaria: l’lancia un appello urgente per 22 milioni di dollari per fornire assistenza d’emergenza nell’ambito della salute, nutrizione, acqua e i servizi igienici e l’istruzione.30 gennaio 2025 – L’è seriamente preoccupato per il rapido deterioramento della situazione umanitariadelladel, dovuto alla recente intensificazione del conflitto e aldel numero di. Solo negli ultimi tre mesi, nelle province del Nord Kivu e del Sud Kivu sono state sfollate altre 658.000 persone, di cui almeno 282.000 sono. In una situazione sempre più instabile, con iche si sono spostati a Goma, il capoluogo della provincia del Nord Kivu, le famiglie hanno abbandonato i campi di sfollamento alla periferia nord e ovest della città e si sono trasferite in altre località del centro.