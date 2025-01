Cityrumors.it - Terra dei fuochi, una ferita aperta: interviene direttamente l’Europa

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha emesso una sentenza riguardo ladeiche pesa come un macigno sulle spalle dell’ItaliaL’Italia non ha protetto quasi tre milioni di persone dal rischio inquinamento nelladei. È questa la durissima sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha condannato il nostro Paese per la violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea sui diritti umani.dei, una(Ansa Foto) – Cityrumors.itSi parla, nel dettaglio, di quello che tutela il diritto alla vita, estendendolo anche alle questioni ambientali e sanitarie. Un atto d’accusa pesante, che certifica il fallimento dello Stato nel garantire sicurezza e salute ai cittadini di un’area martoriata da anni di sversamenti illeciti e roghi tossici.