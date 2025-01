Lapresse.it - Terra dei Fuochi: inchieste e camorra, come è nata la terra dei veleni

Discariche abusive, abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, spesso dati anche alle fiamme con conseguenti rischi per la salute. E dietro la mano criminale dei clan di, su tutti quello potentissimo dei Casalesi. È il fenomeno delladei, nome coniato per la prima volta da Legambiente nel 2003 per indicare il territorio a cavallo tra le province di Napoli e Caserta particolarmente interessato dall’inmento e dai roghi di rifiuti tossici, un’area che comprende 90 comuni, 56 nel Napoletano e 34 nel Casertano compresi i due capoluoghi, per una popolazione esposta di oltre 3 milioni di abitanti.Il fenomeno che ha avuto il suo apice tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, venuto alla luce grazie alle denunce delle associazioni ecologiste e allecondotte dal gruppo della Criminalpol guidato dal poliziotto Roberto Mancini.