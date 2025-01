Anteprima24.it - “TA PIEGO?!”, la Pizzeria Romana approda a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“TA?” Un must, un marchio identitario, una filosofia di una delle attività più longeve dalla città di Avellino e degli avellinesi tutti. E’ la “”, nuovo partner di, pronta a deliziare i palati dei prestigiosi ospiti di, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della Canzone italiana.Varcare la porta dello storico locale di via Carducci significa entrare a, lasciarsi inebriare da quell’inconfondibile odore di pizza con la P maiuscola e lasciarsi trasportare dalla sensazione percepita ad ogni morso, con la mozzarella filante che diventa emozione per il palato. Fondata nel 1960, laè una storica realtà gastronomica che ha contribuito a definire e arricchire l’identità di un territorio per oltre sei decenni.