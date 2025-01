Laprimapagina.it - Social network, rischi e come influenzano le nostre vite

Viviamo in un mondo in cui isono diventati una parte integrante della nostra quotidianità. Da Facebook a TikTok, queste piattaforme sono strumenti potenti che connettono persone da ogni angolo del globo.Marealmente la nostra vita e, soprattutto, qualicomportano per i più giovani? Questo articolo esplora in modo semplice e coinvolgente l’impatto dei, i pericoli da cui stare attenti eevitare le insidie di queste piattaforme. Ne abbiamo parlato con l’agenzia di comunicazione salernitana Improntae, di quanto imedia siano strumenti potenti ma che devono essere utilizzati con consapevolezza.la nostra vitaIsono stati progettati per facilitare la comunicazione, ma hanno finito per trasformare il modo in cui viviamo.