Sassuolo-Juve Stabia | le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani devono difendere il primato, mentre i campani puntano a piazzarsi tra le prime quattro.si giocherà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani hanno la necessità di tornare a vincere dopo la sconfitta contro lo Spezia, terza forza della cadetteria. Un ko che ha fatto scattare l’allarme rosso perchè si aggiunge a quello con il Pisa, la rivale più diretta per il primo posto che la squadra di Grosso occupa con due punti di vantaggio sui toscani.Gli stabiesi, vera rivelazione del campionato per essere neopromossi, puntano con decisione al quarto posto. Il periodo, però, non è dei migliori, avendo conquistato solo cinque punti nelle ultime cinque gare, ma la squadra di Pagliuca ha dimostrato di tenere testa a tutte le altre squadre fin quì incontrate.