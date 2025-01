Lettera43.it - Santanché, resta a Milano il processo per la presunta truffa all’Inps

ilin cui la ministra del turismo Daniela Santanchè e altre due persone sono accusate diai danni dell’Inps in un filone dell’inchiesta sul caso Visibilia. Lo ha deciso la Cassazione rigettando la questione di competenza territoriale in favore di Roma sollevata dalla difesa. L’udienza preliminare riprenderà il 26 marzo davanti al gup milanese.La ministra e altre due persone sono accusate di aver chiesto e ottenuto indebitamente la cassa integrazione per 13 dipendenti di VisibiliaA sollevare la questione della competenza territoriale era stato il difensore della ministra, Nicolò Pelanda, adducendo che a Roma si trova il server dell’Inps e che il primo pagamento a uno dei dipendenti Visibilia relativo alla cassa integrazione è stato effettuato su un conto bancario romano.