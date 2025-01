Puntomagazine.it - Roccaraso: Limitazione ai bus turistici per contenere il sovraffollamento

Nuove misure restrittive per gestire l’afflusso turistico e preservare il comprensorio sciistico dell’Alto Sangro.Pugno duro della Prefettura dell’Aquila per contrastare ilturistico nell’Alto Sangro. A seguito di un vertice con i sindaci e le forze dell’ordine, è stato deciso che potranno accedere alla zona un massimo di cento bus, con un filtro istituito lungo la statale 17, all’altezza di. La misura arriva dopo l’assalto turistico della scorsa domenica, quando centinaia di pullman hanno paralizzato il traffico e danneggiato l’immagine del comprensorio sciistico.“Le recenti discussioni sull’overtourism riguardano solo i visitatori non sciatori che hanno frequentato il paese, ma non rispecchiano la realtà del comprensorio” spiegano i gestori di AltoSangroSkipass, che sottolineano comeresti una meta di prestigio con i suoi 29 impianti e 100 km di piste.