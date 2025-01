Iltempo.it - Quel Golpe (Piccolo) Borghese

Come l'ennesima stagione della stessa, noiosa serie tv, ci risiamo. C'è il premier indagato, i ministri sotto accusa e una bufera politica che però non interessa a nessuno. È noiosa, già vista, proprio comele telenovele che hanno troppi anni e finali scontati. Cavilli legali, che non fregano a nessuno, ma una sola verità. Gli autori di questo, mal riuscito prima di cominciare, sono l'ombra rinsecchita degli originali. I D'Alema e i Prodi, i Borrelli e i Davigo sostituiti dalla segretaria Schlein, scomparsa dalla scena politica e contestata da metà del suo partito, da magistrati che pubblicano sui social e nelle mail il proprio odio contro il governo, da intellettuali che sfruttano Mussolini per tirare a campare vendendo ancora qualche libretto. Iltto dell'Italietta della sinistretta, di cui questo Paese non aveva proprio bisogno.