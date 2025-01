Lanazione.it - Prato, rissa fuori dal locale: chiusura di 20 giorni per la discoteca

, 30 gennaio 2025 - Ventidi. E' questo il provvedimento che ha adottato il questore di, Pasquale Antonio de Lorenzo, nei confronti del Naif, ladi via Traversa Pistoiese all'esterno della quale nella notte fra sabato e domenica scorsa è andata in scena unache ha visto coinvolti una dozzina di giovani. Cinque ragazzi italiani, tutti di età compresa fra i 20 e i 23 anni, sono stati aggrediti da un gruppo di nordafricani e poi soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso con ferite non gravi. L'episodio si sarebbe verificato in seguito ad una lite scoppiata in precedenza dentro il. Oltre al personale sanitario, poco prima delle 5 del mattino, sono intervenuti anche i carabinieri. Proprio in considerazione della gravità del fatto, la Questura ha optato per il provvedimento di sospensione in base a quanto previsto dall’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.