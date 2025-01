Pil Italia crescita bloccata quarto trimestre del 2024 | solo +05% in tutto l’anno

Quifinanza.it - Pil Italia, crescita bloccata quarto trimestre del 2024: solo +0,5% in tutto l’anno

Secondoconsecutivo di stagnazione per il Pilno. L’economia del nostro Paese, per tutta la seconda metà del, non è riuscita a crescere, facendo segnare, secondo i dati Istat, una sostanziale parità. Il risultato è che le stime di inizio anno per l’aumento del prodotto interno lordo si sono dimezzate, passando dal +1% del Def al +0,5% stimato dall’istituto di statistica.Nel commento ai dati si trova però un dettaglio che potrebbe segnalare un inizio di cambiamento di tendenza. A frenare l’economiana sono stati il settore primario e terziario, che hanno fatto registrare una contrazione. È invece in lieve ripresa il settore secondario, l’industria, che nelha dovuto attraversare due importanti crisi in due segmenti cruciali per la produzione industrialena, l’automotive e il lusso.