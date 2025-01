Agi.it - Ok di Conte al 'lodo' Franceschini. Irritazione dem

AGI - Ilpiace a Giuseppe. E non potrebbe essere diversamente. Il leader del M5s ha tutto da guadagnare dalla prospettiva tratteggiata dall'esponente dem per i partiti di opposizione, ovvero di correre ognuno per proprio conto alle prossime elezioni politiche, per la parte proporzionale prevista dall'attuale legge elettorale, e stipulare accordi nel maggioritario, collegio per collegio. E ieri Giuseppeè stato chiaro nel promuovere l'iniziativa di: "Il nostro obiettivo prioritario è lavorare per un'alternativa a questo governo, creare un progetto serio di alternativa al governo", ha spiegatoai cronisti che lo hanno fermato in Transatlantico. "Nello stesso tempo, però, dobbiamo anche prendere atto, ed è una realtà, che le forze dell'area progressista sono tante con varie sensibilità.