Nel 2024, più 67% di vittime civili nel mondo

Roma, 30 gen. (askanews) – Il primo febbraio si celebra la Giornata Nazionale delledelle Guerre e dei Conflitti nel. Il dato fornito dall’Associazione Nazionalenelè impressionate: ledei conflitti in corso sono il 67% in più ispetto all’anno precedente. Comuni, Regioni ed istituzioni si illuminano di blu per chiedere il rispetto del diritto internazionale umanitario Il 1° febbraio si celebra la Giornata Nazionale delledelle Guerre e dei Conflitti nel, istituita con la Legge 25 gennaio 2017 n. 9. Una ricorrenza che ha lo scopo di commemorare ledi tutte le guerre e di sensibilizzare sull’impatto umanitario dei conflitti di oggi sulle popolazioni coinvolte. Giunta alla sua ottava edizione, la Giornata vede, di anno in anno, la crescente partecipazione dei Comuni italiani, grazie al protocollo d’intesa siglato tra ANCI e l’Associazione Nazionaledi Guerra.