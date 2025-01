Lanazione.it - Morto l’imprenditore Edilio Stefani, addio al presidente del gruppo Sofidel dei Rotoloni Regina

Lucca, 30 gennaio 2024 –del, è moto nella mattinata del 30 gennaio, in seguito a un malore improvviso che lo ha colpito mentre era a casa. Ilproduce carta per uso igienico e domestico con diversi marchi tra cui il più noto èera il figlio di Emi, fondatore con Giuseppe Lazzareschi diavrebbe compiuto 65 anni domani, il 31 gennaio. “Un lutto tremendo per tutte le persone delche esprimono il loro profondo dolore per questa perdita, stringendosi intorno alla famigliatutta”, si legge in una nota della società che ha sede a Porcari (Lucca). Cordoglio anche da parte del sindaco di Lucca, Mario Pardini, che in una nota scrive: “Apprendo con grande dolore dell’improvvisa scomparsa di, socio edel Consiglio di amministrazione di, carica ricoperta dal 2021.