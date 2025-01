Lui ecco chi è davvero Grande Fratello Iago non perdona e scoppia il caos | volano accuse e brutte parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ieri sera è stata serata diconfronto al. Da una parte il cosiddetto ‘branco’, capitanato da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (anche se non è proprio così, Ndr), dall’altra il team Helena, capitanato da Stefania Orlando eGarcia. Stefania Orlando inizia questa battaglia infinita cercando di difendere la modella brasilana: “Ma ancora con questa storia del bollitore? Siamo ancora fermi qui? Io da lei non mi sento né offesa, né provocata da Helena. Lei ha sbagliato con Lorenzo, questo ve lo dico, ma sul resto no, dobbiamo andare avanti”.>> “La vado a prendere.”., Lorenzo si toglie il microfono e poi nuovo choc su HelenaPamela Petrarolo specifica: “Non stavamo affatto parlando di Helena, stavamo parlando di tutt’altro”. Stefania allora riprende: “Forse voi non avete avuto il modo giusto per dire le cose, io con lei ci parlo e risolviamo”.