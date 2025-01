Ilgiorno.it - Lodi, inaugurati due bus tutti elettrici: “Tempi rispettati, ora altri diciannove”

– Taglio del nastro ieri mattina, in piazza della Vittoria, i primi due dei ventuno autobus “ full electric” di Star Mobility ch e rivoluzioneranno il sistema di trasporto pubblico in città. I mezzi rientrano nella convenzione siglata tra Star Mobility, Comune die Agenzia del trasporto pubblico locale nell’ambito dei progetti finanziati dal Pnrr e dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile mirata a elettrificare completamente la flotta urbana in modo da ridurre di 544,8 tonnellate le emissioni di anidride carbonica (quantitativo che per essere eliminato richiederebbementi il lavoro di oltre 45mila alberi, ossia 5 volte il numero di quelli presenti a). I due nuovi autobus presentati in piazza Vittoria asono prodotti dalla multinazionale urca “Otokar”, modello E-KENT C 10, totalmente ribassati, a due porte.