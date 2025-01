Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: inizia la 2° manche, attesa per Della Mea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA20.03 È il momento di Mina Fuerst Holtmann (-0.08)20.02 La norvegese chiude a 94 centesimi dall’austriaca. Tanti errori prima dell’attacco del muro per Stjernesund.20.02 Partita Thea Louise Stjernesund (-0.04)20.01 L’austriaca chiude in 1:47.67 con un tempo didi 53.05. C’è molto ritmo lungo tutta la pista, chi riuscirà a tenerlo alto per l’intera discesa potrebbe far saltare il banco.20.00 Si parte!!la secondadellodi.19.59 Si prepara al cancelletto di partenza Lisa Hoerhager.19.57 Questa la start listseconda:1. Lisa HOERHAGER AUT2. Thea Louise STJERNESUND NOR3. Mina Fuerst HOLTMANN NOR4. LaraMEA ITA5. Ana BUCIK JOGAN SLO6. Aline HOEPLI SUI7. Hanna ARONSSON ELFMAN SWE8.