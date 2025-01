Dday.it - L'elettrodomestico made in Italy affonda per la pigrizia dei consumatori? No, la pigrizia è altrove

Gli stabilimenti che producono elettrodomestici in Italia stanno cadendo uno a uno sotto la scure dei tagli delle multinazionali. C'è chi dà la colpa (anche) alladei, non inclini a rinnovare i propri prodotti, e ai produttori incapaci di innovare. Ma la verità è che i prodotti sono mal assortiti e peggio dimostrati. E così certamente non si scalda il cuore dei clienti..