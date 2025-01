Sport.quotidiano.net - Israel evita lo 0-2, Quenda illumina. Fresneda, una notte da dimenticare

6,5 Incolpevole sul gol, nella ripresa ha il merito di tenere i compagni in partita con una paratona su Pobegando lo 0-2.5 Buca su Beukema sul vantaggio rossoblù: suona la carica con una conclusione da fuori nella ripresa, ma non basta. Diomande 5 Solidissimo in marcatura su Castro, fondamentale in chiusura su Ndoye, due contro uno a fine primo tempo. Ma è in ritardo lui sul colpo di testa di Beukema sullo svantaggio e fatica sugli inserimenti dei centrocampisti: vedi Pobega a inizio ripresa. Inacio 6,5 Non si concede alcuna sbavatura. Copre, marca, imposta: c’è sempre. Araujo 6 Ha nella spinta la dote migliore e si vede a fine primo tempo, quando va in sovrapposizione e impegna Ravaglia. Ma Holm e Ndoye lo costringono sulla difensiva, nella ripresa sale di colpi.