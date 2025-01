Laprimapagina.it - Grave incidente aereo a Washington: scontro mortale tra aereo di linea e elicottero militare

Leggi su Laprimapagina.it

Un tragicoha scosso la capitale degli Stati Uniti,, intorno alle 21 locali (3 di notte in Italia). Il volo 5342 di PSA Airlines, operato per conto di American Airlines, è precipitato nel fiume Potomac dopo essersi scontrato con un. A bordo dell’, partito da Wichita (Kansas), c’erano 64 persone (60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio). L’Blackhawk, che trasportava 3 soldati americani, è anch’esso caduto nel fiume. La polizia ha confermato che ci sono delle vittime, con almeno 18 corpi recuperati finora. Non risultano sopravvissuti.Secondo le prime ricostruzioni, l’, un Bombardier CRJ-701, ha subito una rapida perdita di quota prima di schiantarsi, mentre stava tentando l’atterraggio al Ronald Reagan Airport. I relitti di entrambi i velivoli si trovano a una profondità di oltre 2 metri nelle acque gelide del fiume, in una posizione instabile.