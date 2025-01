Tvzap.it - “Grande Fratello”, bufera nella notte: scoppia il putiferio nella casa

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,il. Ilcontinua a regalare grosse emozioni al pubblico da. Liti, amori e amicizie che movimentano le giornate e le nottate dei coinquilini. Nel corso dellaappena trascorsa, infatti, all’interno del GF èto il. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, la brutta notizia per Zeudi di Palma: il gesto non è piaciutoLeggi anche: “”, chi sarà il prossimo a lasciare la: i risultati dei sondaggiLeggi anche: “”, il primo annuncio di Luca dopo l’uscita dallaLeggi anche: “”, Shaila crolla in lacrime: cos’è successo (VIDEO)“”, Iago difende Helena:il caosIl rietrodelnon è stato facile per Helena Prestes, critiche da parte di alcuni coinquilini.