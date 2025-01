Lapresse.it - Firenze, altri due arresti per accoltellamento 17enne a Campi Bisenzio

dueper la morte deldi Certaldo () Maati Moubakir, ucciso a coltellate in strada a, a, intorno alle 5,30 di domenica 29 dicembre, dopo una serata passata in discoteca, i carabinieri della compagnia di Signa e del comando provinciale di, dopo l’arresto di tre giovani avvenuto il 10 gennaio scorso, hanno eseguito questa mattina un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 18enne e di un 22enne.Dopo l’esecuzione del primo provvedimento cautelare, spiega una nota della procura dia firma del procuratore Filippo Spiezia, le indagini, avviate sin dalle prime ore successive all’omicidio, “sono proseguite e sono state sviluppate per la completa ricostruzione dei fatti”, e “ciò ha consentito di rafforzare il quadro probatorio anche a carico dei nuovi soggetti, colpiti dall’odierno provvedimento”.