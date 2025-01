Calciomercato.it - Europa League, la Lazio perde ma resta prima: Roma ai playoff con una vittoria

Leggi su Calciomercato.it

Si chiude sotto una pioggia di gol l’ottava ed ultima giornata dellafase di. Lamacomunque al primo posto. Risultati e classificaLae lasono scese in campo questa sera per chiudere il proprio percorso in questaporzione di. Le due capitoline hanno affrontato rispettivamente l’Eintracht Francoforte e il Braga in Portogallo. Due sfide determinanti per stabilire la posizione finale nella classifica generale.ko ma è: lavince (LaPresse) – Calciomercato.itNon fallisce il proprio appuntamento lache aveva bisogno di un successo importante contro una squadra forte per non correre rischi. 2-0 in virtù delle reti di Angelino e Shomurodov, una per tempo, e pass per istrappato con autorevolezza per la truppa di Claudio Ranieri.