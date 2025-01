Secoloditalia.it - E Fini disse: “La nostalgia di An non serve”. Al convegno per i 30 anni di Fiuggi si parla di futuro

Ignazio La Russa le ha dete «sliding doors»: tutte quelle occasioni in cui la destra, dall’immediato dopoguerra in poi, si è trovata di fronte a momenti determinanti per la propria storia. Occasioni che, una dietro l’altra, questa parte politica ha saputo cogliere fino ad arrivare al governo della Nazione, facendo leva su due punti qualificanti: la ferma determinazione a farsi «partito degli italiani» e la «capacità di osare», di rischiare scommettendo sul, anche quando le circostanze potevano indurre ad adottare una linea di prudenza. Con questo spirito crebbe il Msi, con questo spirito si celebrò la svolta di, con questo spirito è nato FdI. Ed è in nome di questo spirito che il fondatore di An, Gianfranco, mentre si celebravano i 30di An ha avvertito che «ladi Alleanza nazionale non».