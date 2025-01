Ilrestodelcarlino.it - "Denunceremo chi non è stato in grado di tutelarla"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La pazienza è finita. "Abbiamo atteso i tempi tecnici dell’indagine, ora non siamo più disposti a perdere altro tempo". L’avvocato Simone Bianchi (foto), legale della mamma della ragazzina adescata dal docente di una scuola primaria di secondoferrarese, non ci sta più. "La Procura di Bologna – dice – ha fatto un grandissimo lavoro. Ringrazio il pubblico ministero Augusto Borghini per l’umanità dimostrata in questa vicenda, ha fatto ogni cosa e in tempi rapidissimi. Peccato che la scuola non abbia fatto altrettanto. Ad oggi non èadottato nessun provvedimento disciplinare o cautelativo nei confronti del professore indagato e soprattutto nell’interesse della studentessa coinvolta. Seppur presente e informata il 16 dicembre, in sede di perquisizione dell’Arma dei carabinieri, la scuola ha semplicemente attivato un maestro di sostegno durante le lezioni dell’indagato quale forma di controllo".