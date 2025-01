Juventusnews24.com - Del Piero a Sky: «Juve disordinata e disattenta. Ha bisogno di essere aiutata, non solo dall’allenatore ma anche dalla società»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Dela Sky: «Lahadi». Il commento dell’ex capitano dopo il ko contro il BenficaA Sky Sport, dopo il ko dellantus, Alessandro Delha commentato così il match di Champions League contro il Benfica.DEL– «Lantus è. Hadi, non, ma. Evidentemente manca qualcosa: serveil supporto della, non può dipendere. Serve compattezza e unione per trovare una via d’uscita».Leggi suntusnews24.com