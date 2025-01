Puntomagazine.it - “Chi si ferma si ritrova” di Luca Gonzatto

, con “Chi si, si” presenta il suo interessante metodo per meditare dai tre ai tredici minuti al giorno (senza diventare un guru).Casa Editrice: BUR RizzoliCollana: Gatti bluGenere: Manualistica/Meditazione e focalizzazionePagine: 384Prezzo: 15,00 €“Chi sisi” è il nuovo manuale di, in cui viene illustrato un metodo semplice e progressivo per riuscire a meditare quotidianamente, anche se si ha poco tempo a disposizione nell’arco della giornata. L’autore lancia una sfida: nonostante le nostre vite frenetiche e stressanti, siamo davvero sicuri di non disporre neanche di pochi minuti al giorno per dedicarci a noi stessi? Siamo certi che sia il tempo a mancarci e non invece la motivazione a stare meglio e a ricentrarci?In questo manuale si impara quindi a riprenderci quel tempo che consideriamo mancante, e che invece è a nostra disposizione, se lo vogliamo.