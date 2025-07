incidente a fucecchio la polizia municipale cerca testimoni

Fucecchio, 16 luglio 2025 - Un uomo è stato investito ed è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi in piazza Salvo d'Acquisto a Fucecchio. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30. Ma chi era alla guida dell'auto, una utilitaria di colore nero, si è allontanato senza prestare soccorso alla persona che in seguito all'impatto ha riportato conseguenze ed è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Empoli. Adesso la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, intervenuta per i rilievi, sta cercando testimoni. Chiunque abbia visto qualcosa può contattare l'ufficio incidenti allo 0571757707 o inviare una mail a ufficio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

