Lapresse.it - Champions League, Barcellona-Atalanta 2-2: la Dea costretta ai playoff

Non riesce l’impresa all’, che pareggia 2-2 sul campo delnell’ultima giornata dellaphase died èai. Primo tempo equilibrato, con un gol annullato a Zappacosta per fuorigioco. In avvio ripresa la Dea si fa trovare scoperta, Lewandowski manda in profondità Raphinha che serve Yamal, che supera Carnesecchi – da rivedere in uscita – e insacca a porta sguarnita. Reazione d’orgoglio degli orobici, che pareggiano i conti con una magia di Ederson, che dribbla Pedri nello stretto e trafigge Szczesny appena fuori area. La gioia dei lombardi dura poco, perché al 28? Araujo, completamente solo in area, in tuffo di testa sigla il 2-1 sugli sviluppi di un corner. L’però non demorde e acciuffa ancora il pareggio con l’inserimento vincente di Pasalic, ben servito da De Roon.