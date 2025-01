Abruzzo24ore.tv - Assoluzione per i vertici De Cecco: il Tribunale di Chieti archivia l'accusa di frode in commercio

- Il presidente Filippo Antonio Dee altri dirigenti della storica azienda di pasta sono stati assolti con formula piena dall'diin. Ildiha emesso una sentenza dicon formula piena per Filippo Antonio De, presidente della F.lli DeS.p.A., e per i dirigenti Mario Aruffo e Vincenzo Villani,ti diin. Il giudice monocratico, Giulia Colangeli, ha dichiarato che "il fatto non sussiste", escludendo la responsabilità penale degli imputati. rete8.it La vicenda risale all'agosto 2023, quando i tre dirigenti furono arrestati in Egitto con l'di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Secondo le autorità egiziane, i tre avrebbero tentato di introdurre nel paese una quantità significativa di droga.