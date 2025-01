Biccy.it - Antonio Ornano a Zelig mette Mahmood e Mengoni nella lista dei cantanti che hanno finto di essere etero

Cosain comune George Michael, Ricky Martin, Tiziano Ferro,e Marco? Che secondo, che aha recitato un monologo comico dal titolo Le Differenze Musicali Nelle Generazioni, avrebbero tuttidi“per colpa” dell’industria discografica.“Vi ricordate George Michael? Le mie compagne di classe impazzivano per lui, volevano perdere la verginità per lui, gliel’avrebbero lanciata con la fionda a George Michael. Peccato che poi un giorno che dice? ‘Mi dispiace ma preferisco di più quest’altro articolo!’. Per carità, va bene, ma dillo subito! Pensate alla delusione di tutte queste adolescenti. E guardate, che George Michael è stato l’ennesimo esempio di come l’industria discografica abbia sempre ingannato il pubblico femminile, perché dopo George Michael è arrivato Ricky Martin! Ve lo ricordate? Questo movimento bacino-pauranotte vida loca testosterone a cuore, cacchio, me lo sarei sbattuto anch’io come il mascarpone, Ricky Martin! Peccato che un giorno anche Ricky.