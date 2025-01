Inter-news.it - Van Duysen: «Nainggolan? Resta sempre il benvenuto nel nostro club»

Radjaè stato rilasciato oggi su cauzione. La notizia l’ha commentato anche da Van, presidente del Lokeren come riportato da HLN.be. RIENTRO – Nella giornata di ieri, il mondo dello sport belga, ha avuto uno scossone, con l’arresto di Radja, vecchia conoscenza della Serie A. L’ex centrocampista di Inter e Roma, era stato arto in un giro di traffico di droga dal Sudamerica. Oggi però, come riportato da alcuni media locali, è stato rilasciato su cauzione. Nel frattempo, anche il presidente del Lokeren, che aveva da poco acquistato il cartellino di, ha commentato la situazione. Queste le sue parole come raccolto dal noto sito belga HLN: «Non siamo ancora riusciti a parlare con Radja dopo il suo rilascio condizionale. Siamo felici che sia di nuovo libero, ma non conosciamo ancora le condizioni.