The Big Bang Theory | Ecco l’episodio che i fan preferiscono su Kaley Cuoco

The Bigconta quasi 300 episodi e i fan fanno fatica a scegliere il loro preferito, ma3 della seconda stagione, “La sublimazione del barbaro”, è il preferito in assoluto. Èin cui Sheldon introduce Penny ai videogiochi online e lei ne diventa rapidamente dipendente. In una discussione su Reddit la scorsa settimana, molti fan hanno convenuto che questa è stata una delle migliori interpretazioni di, o almeno una delle storie che li ha fatti innamorare del suo personaggio. Ha dimostrato che la personalità di Penny è versatile al di là delle battute sul suo aspetto, e ha anche mostrato che si relaziona con la cultura geek invece di guardarla dall’alto in basso.Come ricorderete,inizia con Sheldon (Jim Parsons) che gioca a un MMORPG chiamato Age of Conan quando viene interrotto da Penny, che sta avendo un crollo emotivo in corridoio.