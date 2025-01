361magazine.com - Tennis, Mattarella al Quirinale celebra i successi azzurri

Leggi su 361magazine.com

to i risultati del 2024Nella giornata di oggi, 29 gennaio, Sergioha accolto eto idelnel 2024. Presente il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, il numero uno della Feder, Angelo Binaghi e alcuni degli atleti.Binaghi ha subito detto: “La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup hanno un valore maggiore se, come nel nostro caso, sono il frutto di un lavoro di squadra e dell’armonia di un gruppo di amiche e amici che, quando giocano per la nazionale, riescono ad esaltarsi e a onorare al meglio il nostro Paese. I nostri ragazzi e le nostre ragazze trasmettono alle giovani generazioni il valore dell’amicizia, della lealtà e dello sforzo comune. E ci consentono di mostrare al resto del mondo come sappiamo fare squadra noi quando vogliamo raggiungere un grande obiettivo”.