Roma-Napoli, arbitra Fabbri: i precedenti con i giallorossi

Domani sera lasarà attesa da un match cruciale per il prosieguo del cammino in Europa League, con lo Stadio Olimpico che aprirà le porte all’Eintracht Francoforte per l’ultima giornata della fase campionato, con ichiamati a vincere per evitare il rischio eliminazione. La formazione di Ranieri ha mostrato profondi segnali di crescita, soprattutto in campionato, con la scorsa giornata che ha regalato anche il ritorno alla vittoria lontano dalle mura amiche dopo più di nove mesi. Nelle ultime giornate di campionato lasta tenendo un passo di alto livello, con ben 14 punti conquistati da sei gare a questa parte. Idovranno proseguire con questi numeri per sperare di tornare in corsa per un posto in Europa, a partire dalla prossima sfida di Serie A, che li opporrà alla capolista, che nel frattempo avrebbe messo gli occhi su Soulé.