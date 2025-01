Ilfogliettone.it - Questi pensionati possono festeggiare: in arrivo un grosso regalo | Centinaia di euro direttamente sul conto

Arriva una misura a sostegno di una delle fasce più fragili, quella degli anziani: un aiuto economico concretoGli anziani, oltre alla loro pensione maturata in base all’attività lavorativa svolta, hanno diritto anche ad una serie di bonus. Ad esempio, la prestazione Universale per anziani non autosufficienti, è stata introdotta in via sperimentale dal 2 gennaio 2025, e rappresenta una novità significativa nel panorama delle misure di sostegno economico per gli ultra ottantenni con gravi necessità assistenziali.Questa prestazione, prevista dal decreto legislativo 29/2024, sostituisce l’indennità di accompagnamento e altre prestazioni di assistenza sociale, offrendo un contributo economico mensile suddiviso in due componenti: una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa di 850destinata a coprire i costi del lavoro di cura e assistenza.