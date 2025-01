Terzotemponapoli.com - Policano e Salvatore Esposito a Stile TV sul Napoli, Conte e De Laurentiis

TV: “squadra determinata. Darà filo da torcere all’Inter.”ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto, doppio ex di Roma e“Ilè una squadra determinata, al di là di ciò che dice l’allenatore, sa quello che vuole. Si stanno nascondendo, ma c’è poco da nascondersi, ildarà filo da torcere all’Inter che mi pare essere l’unica concorrente.da buon pompiere sta spegnendo gli entusiasmi, ma ilè pronto e maturo. Ha sbagliato l’approccio solo in due partite, a Verona e contro l’Atalanta, ma il campionato disputato è all’altezza. Se si vuole lottare per grandi risultati, la rosa azzurra deve essere però più competitiva perché dopo l’addio di Kvaratskhelia e i soldi racimolati, ilnon si farà sfuggire l’occasione di prendere un sostituto adeguato.