Ilgiorno.it - Pietre d’inciampo per tre partigiani. Operai della Breda e della Falck

Treper non dimenticare glifra gli organizzatori del grande sciopero del marzo 1944 che bloccò il triangolo industriale Milano-Torino-Genova. Pessano rende omaggio ad Antonio Villa, Ambrogio Tremolada e Domenico Bonfanti inghiottiti dal lager "ma vivi nel cuore e nella memoria", dice il sindaco Alberto Villa. La cerimonia con Anpi, Comune e familiari davanti alle case dei giovani deportati. Prima tappa, Cascina Pariana per ricordare Antonio Villa, l’aggiustatore in manutenzione arrestato a 33 anni in fabbrica durante l’intervallo mensa, inviato a Mauthausen nell’aprile 1944 e destinato al sottocampo di Gusen, con il numero di matricola 61779. Morì nel campo lasciando la moglie e tre figli piccoli. Il corteo ha raggiunto Cascina Oltrona dove era nato Ambrogio Tremolada, classe 1907, il partigiano apparteneva al Comitato di liberazione