Parma vs Lecce | le probabili formazioni

Appaiate nella parte bassa della classifica, le due squadre devono vincere per staccarsi dalla zona retrocessione e acquisire fiducia in vista dello sprint finale verso la salvezza.vs, match valido per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025, si giocherà venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ducali in grossa difficoltà e senza vittorie da quattro giornate dove hanno collezionato due pareggi e due sconfitte. La classifica ora inizia a farsi preoccupante con il terzultimo posto a 20 punti, e dunque in piena zona retrocessione. Lo scontro salvezza contro i salentini non dovrà essere fallito per non rischiare veramente grosso.Ultimo turno da dimenticare per i salentini che hanno incassato una pesante sconfitta casalinga contro l’Inter, la seconda consecutiva.