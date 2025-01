Dilei.it - Obesità e sovrappeso, le nuove definizioni scientifiche: quando e perché si diventa obesi

Le cifre parlano chiaro. In Italia più o meno un adulto su due è ine il 12% della popolazione fa i conti con l’. Ed il trend non è certo in miglioramento. Ma bisogna fare attenzione. Ogni persona ha una storia diversa, così come differenti possono essere le problematiche che affronta e le sfide che la vita propone. Soprattutto in termini di stigma e pregiudizi.Occorre quindi riflettere sulla tematica, come propone l’iniziativa “Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza”, realizzata con il patrocinio dell’associazione pazienti AmiciOnlus, accompagnata dall’inaugurazione di un’installazione unica: “The Impossible Gym”, nella rinnovata Piazza dei Cinquecento, presso la Stazione Termini di Roma, aperta fino al 4 febbraio.L’installazione rappresenta visivamente le sfide quotidiane affrontate da chi vive con l’